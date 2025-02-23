Лима, 23 февраля, 2025, 04:18 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек погибли, около 80 получили травмы в результате обрушения крыши фуд-корта в торговом центре (ТЦ) Real Plaza в городе Трухильо на северо-западе Перу. Об этом 22 февраля сообщает CityNews со ссылкой на заявление властей страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Перу

Трагедия произошла вечером в пятницу, 21 февраля, когда на фуд-корте находились десятки людей. Тяжёлая железная крыша обрушилась на толпу, пять человек погибли на месте происшествия, ещё один скончался в больнице от полученных травм.

Как уточнил министр обороны Вальтер Астудильо, всего пострадали 78 человек, при этом 30 пострадавших уже выписаны, а 48 остаются под наблюдением врачей в медицинском учреждении.

Разбор завалов на месте обрушения крыши ещё не завершён, работу осложняет угроза дальнейшего обрушения конструкций. Глава местной пожарной службы Луис Ронкал уточнил, что собаки-спасатели «не обнаружили никаких признаков жизни» во время обследования завалов, но поисково-спасательная операция продолжается.

Мэр города Трухильо Марио Рейна распорядился закрыть ТЦ и заявил, что власти Перу проверят все торговые центры в стране на соответствие нормам безопасности.

Генпрокуратура Перу объявила о начале расследования произошедшего с целью установить причины и обстоятельства обрушения. По одной из версий, крыша могла рухнуть под тяжестью скопившейся на ней дождевой воды.

Ранее ИА Регнум сообщало, что четырёхэтажный жилой дом обрушился в турецкой провинции Конья. Как уточнил губернатор провинции Ибрагим Акын, из-под завалов спасли двух человек, ведутся поиски ещё пяти человек.

Также сообщалось, что во Владивостоке обрушился потолок бассейна в общеобразовательной школе. По счастливой случайности никто не пострадал. Рухнули потолок и элементы фасада. СК возбудил уголовное дело о халатности.