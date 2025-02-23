Вашингтон, 23 февраля, 2025, 04:00 — ИА Регнум. Криптовалютная биржа Bybit объявила о награде за поимку ограбивших ее киберпреступников. Об сказано в пресс-релизе на сайте площадки.

David McBee

"Bybit , вторая по величине в мире криптовалютная биржа по объему торгов, призывает самые яркие умы в области кибербезопасности и криптоаналитики присоединиться к глобальной охоте на виновников крупнейшего в истории ограбления криптовалют. С вознаграждением в размере 10% от восстановленной суммы, вкладчики могут разделить вознаграждение в размере до 140 миллионов долларов США в случае полного восстановления", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Bybit обязуется выделить 10% от возвращенных средств в качестве вознаграждения экспертам по этической кибербезопасности и сетевой безопасности, которые сыграют активную роль в возвращении украденных в ходе инцидента криптовалют.

Как передавало ИА Регнум, ранее с криптобиржи Bybit похитили около 1,5 млрд в криптовалюте и это стало самой крупной кражей за историю индустрии. Позднее глава Bybit Бен Чжоу подтвердил, что хакер смог получить доступ к «холодному» кошельку с криптовалютой Ethereum и всю ее перевел на неизвестный адрес.

Ethereum на мировом рынке к 21:20 мск снижался относительно фиксинга 20 февраля на 2% до 2685 долларов. А ранее сразу после появления этих новостей он уже максимально падал относительно пика 21 февраля на 6,4% — до 2658,63 доллара.

Как отметил директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, на самых крупных мировых криптобиржах не менее раза в год наблюдаются чрезвычайные ситуации.