Париж, 23 февраля, 2025, 03:47 — ИА Регнум. К властям Алжира десять раз безуспешно обращались французские силовики с запросом о высылке из Франции выходца из этой страны, атаковавшего с ножом людей в городе Мюлуз. Об этом 22 февраля заявил глава МВД Франции Брюно Ретайо в эфире телеканала TF1.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

"Десять раз мои службы связывались с алжирским консульством, но оно никогда не принимало обратно человека, родившегося в Алжире. Думаю нам нужно поменять позицию в отношениях с Алжиром. С этого момента следует изменить баланс сил", - заявил Ретайо.

По мнению главы МВД, Франция была "слишком добра" к Алжиру, но эта страна не оценила "протянутую ему руку помощи", и поэтому нужно применить жёсткие меры, чтобы заставить принимать алжирцев, депортируемых французскими властями.

Агентство France-Presse, AFP уточнило, что в 2023 году нападавший лечился от шизофрении в психиатрической больнице, а также злоупотреблял алкоголем и наркотиками.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум один человек погиб и пятеро ранены в результате нападения вооружённого ножом мужчины во французском Мюлузе на востоке страны. Нападение произошло около уличного рынка во второй половине дня. По предварительным данным, пострадавшие — муниципальные работники. Подозреваемый задержан, он состоял на учёте у правоохранительных органов в рамках усилий по «предотвращению терроризма».

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования жертвам нападения, назвав произошедшее актом терроризма.