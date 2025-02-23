Тула, 23 февраля, 2025, 03:42 — ИА Регнум. Над Тульской областью средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили два беспилотника. Об этом в ночь на 23 февраля сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Иван Шилов ИА Регнум Комплекс РЭБ

«Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима. Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ в Узловском и Киреевском районах подавлены два беспилотника», — написал Миляев в Telegram-канале.

Предварительно, разрушений и пострадавших нет, уточнил глава региона. В настоящее время ведется работа оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 февраля Минобороны России проинформировало об уничтожении девяти украинских беспилотников. Там уточнили, что шесть беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над Орловской и Курской областями и Республикой Крым.

Ранее в этот же день Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Крымом. Региональные власти не сообщали о каких-либо последствиях атаки беспилотников.