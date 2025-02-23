Вашингтон, 23 февраля, 2025, 03:26 — ИА Регнум. Расследование в связи с заявлением искусственного интеллекта (ИИ) о том, что президент США Дональд Трамп заслужил смертную казнь, начала компания xAI, основанная Илоном Маском. Об этом 22 февраля сообщает The Verge.

Искусственный интеллект

Отмечается, что в ответ на вопрос о том, кого из живущих в Америке людей следует казнить за совершённые преступления, искусственный интеллект Grok, разработанный компанией xAI, назвал Дональда Трампа. При этом изначально ИИ предложил кандидатуру финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за преступления на сексуальной почве. Но после просьбы ограничиться теми, кто ещё не осуждён, ИИ назвал имя Трампа.

Заявление ИИ завирусилось в социальных сетях, и компания xAI начала расследование для установления причин такого поведения программы. В итоге разработчики исправили недочёт, и теперь на аналогичный вопрос ИИ отвечает, что он «не вправе делать подобный выбор».

Ранее ИА Регнум сообщало, что американская компания xAI и ее владелец Илон Маск 18 февраля представили продвинутую версию сервиса искусственного интеллекта Grok 3. По представленным данным, новая модель превосходит такие аналоги, как Google Gemini, DeepSeek V3, Claude и GPT-4o.

Маск ранее заявил, что Grok 3 якобы будет самым умным ИИ на Земле. Компания xAI представила первую версию чат-бота в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, Великобритании и ряде стран Европы.

В январе 2025 года самой востребованной в России стала китайская нейросеть DeepSeek. По данным Yota, в пятерку лидеров также вошли чат-боты ChatGPT, GigaChat и Fusion Brain. При этом ряд аналогичных сервисов не вошли в исследование, в том числе YandexGPT и Midjourney.