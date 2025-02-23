Вашингтон, 23 февраля, 2025, 03:08 — ИА Регнум. Украина отвергла требование администрации президента США Дональда Трампа создать отдельный фонд в размере 500 млрд долларов для компенсации средств, затраченных Вашингтоном на поддержку киевского режима. Данный фонд был включен США в сделку по полезным ископаемым, пишет агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Фонд компенсирует США все затраты на поддержку, оказанную с начала конфликта. Но в Киеве утверждают, что реальный объем помощи меньше заявленного в пять раз и составляет всего 90 миллиардов», — приводит агентство слова источника, знакомого с ситуацией.

Вместе с этим отмечается, что Украина больше не уверена в дальнейшей финансовой и военной поддержке со стороны США.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля Трамп предупредил Украину о возможных последствиях в случае отказа Киева от подписания соглашения по полезным ископаемым. Он пообещал предоставить гарантии безопасности и выразил уверенность, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

В этот же день газета The New York Times (NYT) написала, что США передали Украине новый вариант соглашения о добыче украинских полезных ископаемых, который предусматривает передачу американской стороне половины доходов не только от добычи всех природных ресурсов, но и от портов и другой инфраструктуры.

Ранее эксперт Bloomberg Хавьер Блас опубликовал статью, где рассказал, что власти Украины в попытке заинтересовать Белый дом создали ложную шумиху вокруг своих редкоземельных металлов. По его словам, Украина на самом деле не располагает запасами редкоземельных металлов, которые интересны Трампу.