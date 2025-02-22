Тверь, 23 февраля, 2025, 02:20 — ИА Регнум. Два человека погибли, еще один получил тяжёлые травмы в результате ДТП в Конаковском районе Тверской области. Об этом 21 февраля сообщило региональное управление Госавтоинспекции в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

авария произошла на 140-м километре скоростной платной автодороги М-11. По предварительным данным, автомобиль BMW и Citrоёn с последующим наездом на препятствие.

о предварительным данным ведомства, на 140-м километре скоростной платной автомобильной дороги М-11 в Конаковском районе произошло столкновение легковых автомобилей BMW и Citrоёn. После столкновения BMW на большой скорости врезался в отбойник на правой стороне автодороги.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля BMW. Второй пассажир этого же автомобиля доставлен в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как тяжёлое.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, регионального ГУ МЧС, больницы скорой медицинской помощи. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Пермском крае два человека погибли и еще четверо пострадали, в том числе ребенок 2017 года рождения.

22 февраля молодожены разбились на трассе Оренбург — Уфа, когда ехали в аэропорт, чтобы отправиться в Турцию и провести там медовый месяц. Их автомобиль Opel Astra и пассажирский автобус Yutong столкнулись поздним вечером 16 февраля на 217-м километре трассы Уфа — Оренбург. Пострадавших в результате аварии нет.