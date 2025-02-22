Нью-Йорк, США, 23 февраля, 2025, 02:09 — ИА Регнум. Дипломаты ряда стран Европы восприняли проект резолюции США в Генассамблеи ООН по урегулированию конфликта на Украине как капитуляцию перед Россией. Об этом 22 февраля написала американская газета The Wall Street Jorunal (WSJ).

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Отмечается, что американская сторона в пятницу попросила Украину отозвать собственную резолюцию, однако столкнулась с отказом. В свою очередь Великобритания и Франция предложила США внести свои поправки в проект резолюции, однако Вашингтон не стал этого не делать.

Неназванные европейские дипломаты в стенах ООН восприняли предложение США как капитуляцию перед Россией. По их утверждению, украинскую резолюцию готовы были поддержать 110 стран-членов Всемирной Организации.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день газета The Washington Post написало, что Украина отказалась отзывать проект резолюции Генассамблеи ООН с осуждением России за проведение спецоперации, несмотря на требование США сделать это. Отмечалось, что Киев охарактеризовал проект резолюции США «почти пророссийским». По данным издания, глава киевского режима Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины не отзывать действующую резолюцию. Один из украинских чиновников на условиях анонимности заявил изданию, что Киев «шокирует», что администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление не на Россию, а на Украину.

Ранее сообщалось, что США впервые отказались поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Вместо этого американская сторона предложила свой вариант, названный «Путь к миру». В нём отмечается, что главной целью международной организации является поддержание глобального мира и урегулирование споров. РФ внесла свою поправку в резолюцию, призвав устранить коренные причины конфликта.