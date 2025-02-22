Киев, 23 февраля, 2025, 01:38 — ИА Регнум. Украина подготовила предложение по обмену военнопленными с Россией по формуле «всех на всех». Об этом 22 февраля сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на главу секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

По его словам, предложение об обмене было разработано штабом совместно с МИД Украины и офисом главы киевского режима. Глава штаба заявил, что Украина регулярно говорит о необходимости обмена военнопленными в формате «всех на всех».

Официального подтверждения информации об обмене военнопленными с от украинских властей не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля Россия вернула из украинского плена 150 бойцов, взамен Украине передали 150 военнослужащих Вооружённых сил Украины.

30 декабря 2024 года в Россию из украинского плена также вернулись 150 военнослужащих. Предыдущий обмен состоялся 19 октября по формуле «95 на 95».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 декабря подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от обмена пленными. Также Москва остаётся открытой для мирных переговоров, о чём неоднократно заявляла.