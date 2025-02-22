Вашингтон, 23 февраля, 2025, 01:38 — ИА Регнум. Белый дом пытается вернуть средства, потраченные на помощь Украине, и добьется этого. Такое заявление сделал 21 февраля президент США Дональд Трамп на конференции консерваторов (CPAC), трансляцию вёл телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я пытаюсь вернуть наши деньги или обеспечить их сохранность», — отметил Трамп, говоря о средствах, потраченных США на помощь Украине.

Американский лидер указал, что США выделили $350 млрд, а Европа предоставила $100 млрд в виде кредита, поэтому Европа получает свои деньги назад, в отличие от США. В этой ошибке Трамп обвинил предыдущую администрацию во главе с Джозефом Байденом.

«Поэтому я хочу, чтобы они дали нам что-нибудь на все те деньги, которые мы отправили. И я собираюсь попытаться покончить с войной, и я собираюсь попытаться покончить со всеми этими смертями. Поэтому мы просим редкоземельные металлы и нефть. Всё, что мы можем получить», — подчеркнул Трамп.

Президент США уточнил, что американская и украинская стороны близки к завершению сделки.

«Мы вернем наши деньги, потому что это несправедливо. Это просто несправедливо», — добавил глава Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил министр финансов США Скотт Бессент, глава киевского режима Владимир Зеленский сам выступил с инициативой, предложив президенту США Трампу заключить соглашение о разработке украинских редкоземельных металлов. Бессент пояснил, что соглашение подразумевает направление доходов от природных ресурсов в фонд восстановления Украины, где США получат экономические и управленческие права.

Бессент также пояснил, что проект соглашения подразумевает, что не помогавшие Украине страны не будут получать выгоду от ее восстановления.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 21 февраля заявил, что Зеленский скоро подпишет соглашение. По его словам, это будет позитивным шагом для Украины.

В этот же день газета The New York Times (NYT) написала, что США передали Украине новый вариант соглашения о добыче украинских полезных ископаемых, который предусматривает передачу американской стороне половины доходов не только от добычи всех природных ресурсов, но и от портов и другой инфраструктуры.

22 февраля Трамп предупредил Украину о возможных последствиях в случае отказа от подписания договора. Он пообещал предоставить гарантии безопасности и выразил уверенность, что соглашение будет подписано в ближайшее время.