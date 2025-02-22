Нью-Йорк, США, 23 февраля, 2025, 00:57 — ИА Регнум. Украина отказалась отзывать проект резолюции Генассамблеи ООН с осуждением России за проведение спецоперации, несмотря на требование США сделать это. Об этом написала 22 февраля американская газета The Washington Post (WP).

Michael Kappeler/Global Look Press

В публикации отмечается, что США предложили Украине отозвать свою резолюцию и заменить ее на американскую. Однако Киев охарактеризовал проект резолюции США «почти пророссийским».

«Предложение ошеломило Киев, который отказался отозвать свою резолюцию, которая должна быть опубликована <…> в понедельник. Украинцы были проинформированы о новом предложении в пятницу», — говорится в публикации.

По данным издания, глава киевского режима Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины не отзывать действующую резолюцию.

Один из украинских чиновников на условиях анонимности заявил изданию, что Киев «шокирует», что администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление не на Россию, а на Украину.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля агентство Bloomberg писало, что США призвали союзников заблокировать украинскую резолюцию в ООН с осуждением России за проведение спецоперации. Также Вашингтон призывает поддержать американский проект резолюции по украинскому кризису. В нём, в отличие от вариантов прошлых лет, поддержанных США, не говорится о суверенитете и территориальной целостности Украины. Новый документ призывает к скорейшему прекращению конфликта и прочному миру.

Помимо этого, США впервые отказались поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Вместо этого американская сторона предложила свой вариант, названный «Путь к миру». В нём отмечается, что главной целью международной организации является поддержание глобального мира и урегулирование споров. РФ внесла свою поправку в резолюцию, призвав устранить коренные причины конфликта.

20 февраля газета Financial Times сообщила, что администрация Трампа выступила против использования термина «агрессор» в отношении России в новом коммюнике «Группы семи» (G7). По данным издания, американский лидер хочет дистанцироваться от политики своего предшественника Джо Байдена. Планируется, что это поспособствует урегулированию конфликта на Украине.