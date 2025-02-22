Москва, 23 февраля, 2025, 00:53 — ИА Регнум. Граждан России поздравили с Днём защитника Отечества космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов с борта Международной космической станции (МКС) и пожелали военнослужащим ВС РФ крепкого здоровья и вернуться домой с победой. Видеозапись поздравления 23 февраля распространила пресс-служба Роскосмоса.

Иван Шилов ИА Регнум День защитника Отечества

«В этот день мы благодарим всех, кто решил встать на защиту нашей страны. Мы поздравляем всех военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации с праздником. И желаем вам крепкого здоровья, успехов и вернуться домой с победой. Вы настоящие герои. С праздником», — подчеркнул Горбунов и добавил, что военная служба — выбор смелых людей, которые доказывают любовь к Родине делом, а не словом.

«Российские воины всегда отличались профессионализмом, отвагой, самоотверженностью и силой духа. И сегодня они снова проявляют свои лучшие качества на полях сражений», — отметил космонавт Вагнер.

Овчинин добавил, что российские военнослужащие защищают рубежи Родины оберегая мир и покой ее граждан, поставив государственные интересы выше собственных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент РФ Владимир Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества. Российский лидер отметил, что День защитника Отечества олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту России, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал сегодня свой выбор и встал на защиту Родины.

16 января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

В России еще остались живы участники Великой Отечественной войны, которые спасли страну от гнета нацистов. Григорию Павловичу Верланову из Шахтерска — 106 лет. С первых дней войны он защищал Родину в рядах войск противовоздушной обороны, попал в плен и бежал, был много раз ранен. Вернулся домой только в 1946 году, после победы над Японией.

Герои наших дней сражаются за Родину на специальной военной операции. Пятеро сыновей Ахмеда Омарова сейчас находятся на фронте. Сам мужчина живет в Дагестане — в селе Верхний Джунгутай. В декабре 2024 года глава правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов вручил Омарову благодарственное письмо за вклад в укрепление института семьи и воспитание детей. Каждый из его сыновей представлен к наградам.

Магомед Омаров награжден медалью «За отвагу», Иса Омаров — орденом Мужества, медалью Суворова, медалями «За храбрость» II степени, «За отвагу», «За спасение погибавших», «За воинскую доблесть» I и II степени, «Народный герой Дагестана». У Асхабали Омарова — медаль «За охрану правопорядка», у Имамшамиля Омарова — орден Жукова, у Мусы Омарова — медаль «За отвагу» и орден Мужества.

Отец бойцов заявил, что если будет нужно, он и сам отправится на фронт.