Вашингтон, 22 февраля, 2025, 23:41 — ИА Регнум. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Польши Анджея Дуды началась в Вашингтоне. Об этом 21 февраля сообщила канцелярия польского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Анджей Дуда

«В Вашингтоне началась встреча президента Анджея Дуды с президентом Дональдом Трампом», — указано в официальном заявлении польской стороны.

Дуда стал первым лидером европейской страны, прибывшим с официальным визитом в Вашингтон после вступления Трампа в должность президента США 20 января 2025 года. Польский лидер прибыл в Соединённые Штаты на фоне дискуссий об украинском конфликте и его мирном завершении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что накануне президент Польши Дуда провёл телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Польский лидер отметил, что он верит в благие намерения США и их переговорную стратегию, и предложил Зеленскому мирно и конструктивно сотрудничать с американским лидером, чтобы разрешить конфликт на Украине.

Отношения Украины и США накалились на фоне резких высказываний Зеленского в адрес президента США Трампа. Так, перед российско-американской встречей в Эр-Рияде глава киевского режима раскритиковал Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский пожаловался на то, что Трамп провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным раньше, чем с ним.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс позднее заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа.

Еще одной причиной ухудшения отношений стало соглашение по редкоземельным металлам. Трамп в начале февраля предложил Киеву заключить сделку, в рамках которой США предоставят Украине финансовую помощь в обмен на добычу полезных ископаемых. Глава минфина США Скотт Бессент передал Зеленскому проект соответствующего договора, который тот не подписал.

Трамп обвинил Зеленского в срыве сделки и пообещал добиться компенсации оказанной киевскому режиму военной помощи. Он также заявил, что Зеленский хочет продолжения вооруженного конфликта и того, чтобы американская «кормушка» продолжала действовать.