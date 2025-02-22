Москва, 22 февраля, 2025, 23:53 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ почти за полтора часа подавили девять украинских беспилотников. Об этом вечером 22 февраля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 20:50 до 22:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что шесть беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над Орловской и Курской областями и Республикой Крым.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 февраля Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Крымом. Региональные власти не сообщали о каких-либо последствиях атаки беспилотников.

22 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что средства ПВО сбили за сутки украинский самолёт МиГ-29 и 58 беспилотников.