Тель-Авив, Израиль, 22 февраля, 2025, 23:41 — ИА Регнум. Погранпереходы между Сирией и Ливаном атаковали военные Израиля, объяснив свои действия необходимостью предотвращения контрабанды оружия для вооруженных формирований ливанской шиитской организации «Хезболла». Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Global Look Press/Ayal Margolin-Jinipix

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по погранпереходам на границе Сирии и Ливана, через которые террористическая организация «Хезболла» пыталась контрабандно ввезти оружие в Ливан», — уточняется в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, попытки контрабанды являются «грубым нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном». Израильские военные предупредили, что намерены предотвращать любую угрозу своему государству и пресекать все попытки движения «Хезболла» восстановить свои силы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, шиитское движение «Хезболла» должно быть разоружено силами ливанской армии.

В сентябре 2024 года в разных районах Ливана начались массовые взрывы пейджеров. Глава минздрава страны Фирас Объяд позднее сообщил, что в результате погибли 12 человек, двое из которых дети, и ещё около 4 тыс. человек пострадали. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон после этой операции назвал Израиль террористическим государством. Нетаньяху 10 ноября впервые признал, что причастен к операции с пейджерами в Ливане. Он заявил, что одобрил сентябрьскую атаку на «Хезболлу».

4 февраля Нетаньяху передал в подарок президенту США Дональду Трампу позолоченный и обычный пейджеры в память об операции израильских спецслужб по подрыву взрывных устройств у членов «Хезболлы».