Вашингтон, 22 февраля, 2025, 23:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сам выступил с инициативой, предложив президенту США Дональду Трампу заключить соглашение о разработке украинских редкоземельных металлов. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Global Look Press/Tarasov/Keystone Press Agency

«Зеленский предложил предоставить США долю в (разработке. — Прим. ред.) редкоземельных и критически важных полезных ископаемых Украины во время визита в Trump Tower в сентябре. Иными словами, именно украинский лидер первым предложил президенту Трампу будущее экономическое партнёрство, которое принесёт пользу обеим нашим странам», — заявил министр в беседе с британской газетой Financial Times.

Бессент пояснил, что соглашение подразумевает направление доходов от природных ресурсов в фонд восстановления Украины, где США получат экономические и управленческие права. Помимо этого, доходы будут направлять в ключевые отрасли украинской экономики.

Вместе с этим министр финансов США подчеркнул, что Вашингтон не собирается брать под контроль физические активы Украины и не станет навязывать Киеву новый долг.

Бессент также пояснил, что проект соглашения подразумевает, что не помогавшие Украине страны не будут получать выгоду от ее восстановления.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 21 февраля заявил, что Зеленский скоро подпишет соглашение. По его словам, это будет позитивным шагом для Украины.

В этот же день газета The New York Times (NYT) написала, что США передали Украине новый вариант соглашения о добыче украинских полезных ископаемых, который предусматривает передачу американской стороне половины доходов не только от добычи всех природных ресурсов, но и от портов и другой инфраструктуры.

Ранее эксперт Bloomberg Хавьер Блас опубликовал статью, где рассказал, что власти Украины в попытке заинтересовать Белый дом создали ложную шумиху вокруг своих редкоземельных металлов. По его словам, Украина на самом деле не располагает запасами редкоземельных металлов, которые интересны Трампу.