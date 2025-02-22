Вашингтон, 22 февраля, 2025, 22:56 — ИА Регнум. Американский миллиардер и глава департамента по повышения государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск опроверг информацию Reuters о планах Вашингтона отключить спутниковый интернет Starlink Украине в случае отказа заключать сделку по полезным ископаемым.

Global Look Press/Jaque Silva/Keystone Press Agency

«Это ложь. Reuters лжет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) (Associated Press в оригинале — Прим. ред.) по количеству лживых новостей», — написал Маск в Х (бывший Twitter).

Ранее о такой возможности написало агентство Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника. Отмечалось, что вопрос о возможности отключения на Украине Starlink был поднят в ходе визита главы минфина США Скотта Бессента в Киев, где он представил проект такой сделки главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который тот затем отклонил. Позже об этом вопросе говорилось во время встречи Зеленского со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Один из источников рассказал, что в ходе второй встречи Киеву пригрозили «неминуемым» отключением от системы в случае отказа от соглашения.

Как передавало ИА Регнум, депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик пояснил, что угроза отключить для Украины Starlink является «черной меткой» для Зеленского. Известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют Starlink для координации в зоне спецоперации.

До этого, 22 февраля, президент США Дональд Трамп 22 февраля пригрозил Украине проблемами в случае отказа подписать соглашение о доступе к полезным ископаемым в качестве компенсации за американскую помощь.