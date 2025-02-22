Вашингтон, 22 февраля, 2025, 22:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже не является президентом Украины. Такое заявление сделал 21 февраля американский предприниматель и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск в соцсети X.

Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia

«Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет», — прокомментировал американский предприниматель запись пользователя, который описал противоречивые действия Зеленского в отношении сделки с США по полезным ископаемым.

Пользователь напомнил, что глава украинского режима сначала согласился на сделку, потом публично отказался от неё, затем вновь принял новые условия сделки, но в итоге опять отказался.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметил Илон Маск, глава киевского режима Зеленский понимает, что проиграет в случае проведения президентских выборов на Украине, и поэтому отказывается от них. Опрос, на который Зеленский сослался, заявив о своем высоком рейтинге у украинцев, Маск назвал не заслуживающим доверия. Бизнесмен поддержал критические заявления президента США Дональда Трампа, который назвал Зеленского диктатором.

До этого Илон Маск пояснял, что Зеленский не вправе заявлять о том, что он представляет волю народа Украины, пока не восстановит в стране свободу прессы и не прекратит отменять выборы.