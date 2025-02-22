Вашингтон, 22 февраля, 2025, 22:36 — ИА Регнум. Проект соглашения США и Украины по ископаемым подразумевает, что не помогавшие Украине страны не будут получать выгоду от ее восстановления. Об этом 22 февраля заявил министр финансов США Скотт Бессент.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

«Условия этого соглашения также гарантируют, что страны, не внесшие вклад в защиту суверенитета Украины, не смогут воспользоваться её восстановлением или этими инвестициями», — заявил Бессент в интервью британской газете Financial Times (FT).

Он добавил, что доходы от природных ресурсов будут реинвестированы в ключевые секторы экономики Украины.

Как передавало ИА Регнум, Бессент 13 февраля передал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов главе киевского режима Владимиру Зеленскому, но он не подписал документ. По информации журналистов, украинский политик сначала проспал встречу с Бессентом, а потом выразил желание встретиться с Трампом.

22 февраля президент США Дональд Трамп предупредил Украину о возможных последствиях в случае отказа от подписания договора. Он пообещал предоставить гарантии безопасности и выразил уверенность, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

Журналистка Fox News Нана Саджайа 22 февраля сообщила, что киевский режим направил Вашингтону предложение изменить соглашение о добыче полезных ископаемых. По её информации, сроки подписания документа еще не определены.

В этот же день газета The New York Times (NYT) написала, что США передали Украине новый вариант соглашения о добыче украинских полезных ископаемых, который предусматривает передачу американской стороне половины доходов не только от добычи всех природных ресурсов, но и от портов и другой инфраструктуры.