Москва, 22 февраля, 2025, 22:16 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 22 февраля сбили три украинских БПЛА над Крымом. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 20:00 до 20:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Региональные власти пока не сообщали о каких-либо последствиях атаки беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что средства ПВО сбили за сутки украинский самолёт МиГ-29 и 58 беспилотников.

20 февраля были уничтожены истребитель МиГ-29 и 112 дронов украинских формирований, а также четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.