Москва, 22 февраля, 2025, 21:59 — ИА Регнум. На 41-м километре МКАД вечером 22 февраля загорелся китайский внедорожник Lixiang l9 из-за замыкания в электропроводке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Кадр из видео

По информации издания, автомобиль загорелся во время движения. Владелец остановил машину и попытался потушить огонь огнетушителем, но это не помогло. Когда на место приехали пожарные, автомобиль был полностью объят огнем. Автомобиль не подлежит восстановлению.

Департамент транспорта Москвы предупредил, что на внешней стороне 41-го километра МКАД в районе съезда №41 из-за ДТП затруднено движение. Автомобилистов призвали объезжать место происшествия.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3949308" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На МКАД у Калужского шоссе загорелся китайский внедорожник

Как передавало ИА Регнум, в январе в подмосковном Красногорске загорелся автомобиль с пиротехникой. Владельцы машины рассказали, что это произошло после столкновения. Было опубликовано видео — на кадрах видно, что из-за пожара начали взрываться фейерверки. Машина полностью выгорела. Из-за инцидента было перекрыто движение в сторону Подмосковья.

В декабре 2024 года автомобиль BMW врезался в автобус, после чего загорелся. Пожарные оперативно прибыли на место, но не успели спасти водителя машины, застрявшего в салоне. Пассажиры автобуса не пострадали.