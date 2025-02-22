Ватикан, 22 февраля, 2025, 21:27 — ИА Регнум. Состояние папы Римского Франциска, у которого диагностирована пневмония, остаётся критическим. Об этом 22 февраля сообщила служба печати Ватикана.

EPA/ANGELO CARCONI/TASS

«Состояние папы Римского Франциска остаётся критическим, поэтому, как вчера было заявлено, папа не находится вне опасности. Сегодня утром папе Франциску понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, который также потребовал применения высокопоточной оксигенотерапии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сегодняшние анализы крови также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, что потребовало переливания крови.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля папа Римский после окончания аудиенций направился в римскую больницу имени Агостина Джемелли для обследования и лечения бронхита, которым он страдал на протяжении трёх недель. Обследование 88-летнего Франциска выявило у него начало двусторонней пневмонии, после чего медики предписали ему полный покой, все мероприятия с участием папы были перенесены или отменены.

20 февраля в швейцарской гвардии, которая является охраной понтифика, опровергли слухи о подготовке к его похоронам. Представитель гвардии уточнил, что они работают в обычном режиме и без изменений выполняют задачи, связанные с охраной папы Римского.

21 февраля кардинал Джанфранко Равази не исключил, что Франциск по примеру своего предшественника Бенедикта XVI может отречься от престола, если не будет справляться со своими обязанностями по состоянию здоровья.

Франциск ежегодно переносит бронхиты после усечения одного из лёгких в молодости в результате сложной пневмонии. Так, в 2023 году папа Римский провёл три дня в клинике Джемелли и врачи тогда диагностировали у него воспаление лёгких.