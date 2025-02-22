Москва, 22 февраля, 2025, 21:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в скором времени посетит с визитом Иран. Об этом 22 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Да, такой визит запланирован в ближайшее время. Мы объявим официально дату чуть позже», — процитировало ее ТАСС.

Ранее 22 февраля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Лавров на следующей неделе посетит с визитом Тегеран. Запланирована его встреча с иранским коллегой Аббасом Аракчи и рядом других официальных лиц.

Как передавало ИА Регнум, Лавров прилетал в Иран в июне 2022 года. В ходе его визита были подписаны соглашения о долгосрочном сотрудничестве и работе по расширению связей в условиях ужесточения западных санкций.

В январе 2025 года в Москву с визитом приезжал президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он и президент РФ Владимир Путин в ходе встречи подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Российский лидер назвал соглашение прорывным и нацеленным на развитие обеих стран.