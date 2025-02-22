Киев, 22 февраля, 2025, 21:18 — ИА Регнум. Многие военнослужащие ВСУ заразились ВИЧ и гепатитом С из-за распространения на передовой практики переливания крови в полевых условиях. Об этом 22 февраля сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Такие меры начали использовать в случаях, когда невозможно раненого быстро эвакуировать с поля боя. Украинский боец рассказал, что таким образом заразился гепатитом С.

По словам военнослужащего, к ним в группу прикрепили медика и выдали рюкзаки со средствами для переливания крови.

Отмечается что когда боец при ранении потерял много крови, то ему сделали переливание от сослуживца, у которого была такая же группа крови.

Издание подчеркнуло, что такое переливание незаконно и опасно из-за высокого риска распространения опасных болезней.

Как передавало ИА Регнум, на Украине с сентября 2023 года разрешено призывать в армию мужчин с бессимптомным ВИЧ и вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций. Также можно мобилизовать с клинически излеченным туберкулезом и болезнями эндокринной системы.

Газета The Times в сентябре 2024 года сообщала, что раненые украинские бойцы, которых привозят на лечение в страны Европы, часто заражены «супербактериями», устойчивыми к антибиотикам. Из-за этого порой приходится ампутировать конечности, чтобы заражение не распространялось дальше. По мнению врачей, почти всегда военнослужащие подхватывают эти бактерии в украинских госпиталях.