Париж, 22 февраля, 2025, 20:43 — ИА Регнум. Нападение с ножом, которое совершил выходец из Алжира в Мюлузе на востоке Франции, является терактом. Об этом 22 февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Global Look Press/Telmo Pinto/Keystone Press Agency

Он сообщил, что прокурор передал дело в Национальную антитеррористическую прокуратуру, которая квалифицировала преступление как теракт.

«Поэтому нет никаких сомнений в том, что это был исламский террористический акт», — приводит его слова телеканал BFMTV.

Как ранее передавало ИА Регнум, как минимум один человек погиб и пятеро ранены в результате нападения вооружённого ножом мужчины во французском Мюлузе. Нападение произошло около уличного рынка во второй половине дня. По предварительным данным, пострадавшие — муниципальные работники. Подозреваемый задержан, он состоял на учёте у правоохранительных органов в рамках усилий по «предотвращению терроризма».