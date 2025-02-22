Доха, 22 февраля, 2025, 20:33 — ИА Регнум. Российский теннисист, 10-я ракетка мира Андрей Рублёв стал чемпионом турнира категории ATP-500 в столице Катара Дохе.

Global Look Press/IMAGO/NOUSHAD

В финале Рублёв обыграл британца, 17-ю ракетку мира Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

Рублёв восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету его соперника 12 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Рублёв выиграл 17-й титул в карьере. Он впервые повторно завоевал один и тот же титул.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля Рублёв в полуфинале турнира в Дохе одержал победу над 23-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

22 февраля российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Дании Кларой Таусон в финале турнира в Дубае. Встреча завершилась со счётом — 7:6 (7:1), 6:1. По итогам турнира она станет первой ракеткой России и впервые попадёт в топ-10 мирового рейтинга.