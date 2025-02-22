Вашингтон, 22 февраля, 2025, 20:56 — ИА Регнум. США передали Украине новый вариант соглашения по добыче украинских полезных ископаемых, который предусматривает передачу американской стороне половины доходов не только от добычи всех природных ресурсов, но также от портов и другой инфраструктуры. Об этом 22 февраля заявила газета The New York Times (NYT).

РИА Новости/Сергей Аверин

«Но хотя новый документ призывает к ряду обязательств со стороны Украины, он по-прежнему не предусматривает никаких конкретных обязательств со стороны США», — сообщило издание.

Доходы от украинских ресурсов и инфраструктуры требуется направлять в специальный американский фонд. Киеву в случае подписания соглашения придется вносить в него взносы, пока общая сумма не достигнет $500 млрд. Газета отметила, что такие условия могут лишить киевский режим средств на военные нужды, а после завершения конфликта — на восстановление страны.

По информации издания, в 2024 году Украина получила за счет добычи природных ресурсов $1,1 млрд. Пока неизвестно, пойдут ли все полученные от Украины деньги в счет погашения ранее оказанной помощи или США сохранят поддержку. Киев пока не принял окончательного решения.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в предложении главы киевского режима Владимира Зеленского о передаче американским компаниям права на добычу редкоземельных металлов на Украине в обмен на финансовую помощь Киеву. Однако Зеленский после этого отказался подписать переданное ему соглашение, сославшись на отсутствие в документе гарантий безопасности.

22 февраля Трамп предупредил Украину о возможных последствиях в случае отказа от подписания договора. Он пообещал предоставить гарантии безопасности и выразил уверенность, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

Журналистка Fox News Нана Саджайа 22 февраля сообщила, что киевский режим направил Вашингтону предложение изменить соглашение по добыче полезных ископаемых. По её информации, сроки подписания документа еще не определены.