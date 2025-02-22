Дубай, ОАЭ, 22 февраля, 2025, 20:02 — ИА Регнум. Российская теннисистка, 14-я ракетка мира Мирра Андреева одержала победу над представительницей Дании Кларой Таусон в финале турнира категории WTA-1000 в Дубае. Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом — 7:6 (7:1), 6:1.

Global Look Press/IMAGO/Juergen Hasenkopf

Андреева пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и два брейк-пойнта из восьми.

Для 17-летней Андреевой это первый титул категории WTA-1000 в карьере. По итогам турнира она станет первой ракеткой России и впервые попадёт в топ-10 мирового рейтинга.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля Андрееваобыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира в Дубае. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

4 января Андреева и ещё одна российская теннисистка Диана Шнайдер выиграли турнир в австралийском Брисбене в парном разряде. В финале они обыграли россиянку Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон со счётом 7:6 (8:6), 7:5.