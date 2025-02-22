Мюлуз, Франция, 22 февраля, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб и пятеро ранены в результате нападения вооружённого ножом мужчины в Мюлузе на востоке Франции. Об этом 22 февраля сообщил телеканал BFMTV.

BFMTV

Отмечается, что нападение произошло около уличного рынка во второй половине дня. По предварительным данным, пострадавшие — муниципальные работники.

По информации канала, подозреваемый задержан, он состоял на учёте правоохранительных органов в рамках усилий по «предотвращению терроризма».

Как передавало ИА Регнум, 26 мая 2024 года неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров в метро во французском городе Лионе. Инцидент произошёл на станции «Жан-Жорес». Четыре человека получили ранения, двое пострадавших находились в тяжёлом состоянии. Нападавшего задержали сотрудники полиции.