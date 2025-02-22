Каменское, Украина, 22 февраля, 2025, 19:56 — ИА Регнум. В Днепропетровской области сотрудники территориально центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине) насильно мобилизовали мужчину в сервисном центре. Об этом 22 февраля сообщило издание «Страна. ua».

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Утверждается, что ситуация произошла в городе Каменское. Мужчина посетил центр, чтобы переоформить авто.

В помещении на него буквально набросились несколько военкомов в сопровождении сотрудников полиции, которые не позволяли очевидцам помешать. Женщина, пришедшая вместе с мужчиной, кричала и просила о помощи, когда его заталкивали в легковушку, скрутив руки. В адрес правоохранителей и сотрудников ТЦК звучали оскорбления, но они невозмутимо захлопнули двери машины, не позволив «жертве» выбраться из салона.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале лидера баскетбольного клуба «Днепр» Владимира Конева, который ехал вместе с одноклубником на матч сборной Украины в Латвию, сняли с поезда и направили в ТЦК в Луцке. Военком не остановило даже наличие брони у спортсмена.

Сообщения о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте ежедневно появляются в украинских СМИ. Также в интернете публикуют многочисленные кадры, на которых сотрудники ТЦК избивают мужчин и сажают в микроавтобусы. Также в украинский обиход вошли слова «бусификация» и «людоловы».

Кроме того, 6 февраля отставной полковник украинской армии Роман Свитан предупредил, что мобилизованные после возвращения с фронта будут мстить военкомам. Он не исключил, что сотрудников ТЦК будут расстреливать из пулемётов.

В мае 2024 года киевские власти ужесточили меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также допустил к призыву на службу некоторые ранее негодные категории граждан.