Киев, 22 февраля, 2025, 20:15 — ИА Регнум. Киев получил от Вашингтона 21 февраля новую версию проекта соглашения по ископаемым, которая оказалась жестче предыдущей. Об этом 22 февраля заявило украинское издание NV.

Отмечается, что в новое соглашение вошли не только минеральные ископаемые, но и газ с нефтью. При этом США заявили, что сделка исключительно коммерческая, поэтому не предполагает никаких гарантий безопасности Украины.

Кроме того, согласно новому проекту, киевский режим должен отдать США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы два к одному, где Украина вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а Вашингтон — треть, уже предоставленную военной помощи. США предложили установить размер фонда в $500 млрд, подчеркивают авторы материала.

Источники издания также уточнили, что Киев будет вынужден подписать соглашение в ближайшее время, чтобы разблокировать сотрудничество по мирному урегулированию кризиса.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп отметил, что намерен получить украинские редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь. Однако украинская сторона пока не подписала соглашение.

Затем Зеленский рассказал, что в проекте соглашения значилось требование Вашингтона вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых, и он от него отказался. В качестве причины глава киевского режима назвал отсутствие в договоре гарантий безопасности и назвал предложение США «несерьезным разговором».

Однако в ответ на это, вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с госсекретарем Марко Рубио заявил, что Зеленский солгал об отказе. По его словам, украинец дал согласие подписать сделку еще в Мюнхене, но через два дня объявил, что не давал.

Позже Трамп обвинил киевский режим в срыве сделки по редкоземельным металлам и предупредил, что США будут добиваться компенсации уже оказанной финансовой помощи. 22 февраля глава американского государства подчеркнул, что рассчитывает на подписание сделки в скором времени и получения от Киева компенсации в размере $400–500 млрд.