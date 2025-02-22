Париж, 22 февраля, 2025, 19:50 — ИА Регнум. В Париже прошла манифестация за выход Франции из Евросоюза и НАТО, организованная партией «Патриоты» во главе с Флорианом Филиппо.

Артем Геодакян/ТАСС

В акции приняли участие несколько сотен человек. Митингующие прошли по центру Парижа с криками «Frexit!», «Макрон в отставку!», «Макрон, воюй в своей войне сам!».

Кроме того, демонстранты несли плакаты и растяжки с надписями «Стоп НАТО», «Хватит с нас Европы», «За мир».

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля Филиппо заявил, что в 2025 году французам нужно воспользоваться импульсом обновления и свободы. Он отметил, что выход из Евросоюза позволит восстановить суверенитет Франции. Политик назвал Frexit «моментом истины», подчеркнув, что Франция должна вернуть контроль над своими границами, законами и экономикой.

В январе 2024 года Филиппо призывал Францию покинуть ЕС ради спасения сельского хозяйства страны. По его мнению, такой шаг необходим из-за планов Еврокомиссии ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР (экономическое объединение ряда стран Южной Америки). Политик напомнил, что об этом решении в Брюсселе объявили в разгар протестов фермеров в Европе. Он призвал ликвидировать ЕС прежде, чем тот разрушит французскую экономику.