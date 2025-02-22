Москва, 22 февраля, 2025, 20:17 — ИА Регнум. Мошенники начали применять в России новую схему обмана, обещая выплаты ветеранам и бойцам спецоперации на Украине. Об этом 22 февраля предупредили в силовых структурах.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В преддверии Дня защитника Отечества на электронную почту присылают письма с сообщением о якобы полагающихся выплатах. Для этого просят направить заявление в свою воинскую часть или же в учреждение, где был подписан контракт.

«Заявления никому писать не надо. Таким образом злоумышленники хотят перегрузить делопроизводителей и военкоматы», — процитировало ТАСС представителя силовых структур.

Он также призвал не скачивать никакие файлы, приложенные к таким письмам, и не переходить по ссылкам, которые там указаны.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Следственный России предупредили о фейковом ресурсе с официальной символикой, который собирал персональных данных участников СВО и членов их семей. На сайте выманивали информацию, обещая помочь в получении выплат. Потом мошенники звонили, представляясь сотрудниками СК, и говорили о необходимости перевести деньги для исполнения запроса о выплатах.

Также мошенники обманывают жен бойцов спецоперации, предлагая организовать видеосвязь с мужем. Злоумышленники представились волонтерами и убедили женщину, что ее супруг в украинском плену. Они запросили за услуги 12 тыс. рублей, но в результате манипуляций выманили у женщины 162 тыс. рублей.