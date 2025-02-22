Москва, 22 февраля, 2025, 20:11 — ИА Регнум. Подписание соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и США не повлияло бы на взаимоотношения между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Таким мнением 22 февраля поделился политолог Евгений Михайлов в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

Издание Washington Post опубликовало комментарий экс-замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, в котором бывший дипломат рассказала, что решение Зеленского наброситься на Трампа было ошибкой. По словам Зеркаль, если бы Зеленский подписал соглашение по ресурсам, Трамп, возможно, потеплел бы к нему.

«Нужно понимать, что Дональд Трамп, он как бы делец. И если бы Зеленский подписал соглашение, то Трамп продолжил бы свою политику. Он бы ещё больше усилил желание остановить конфликт, чтобы сохранить то обещанное Зеленским, что он подписал бы. Для того, чтобы вернуть потраченные на Украину деньги. Но насчёт потепления отношений между Дональдом Трампом и Зеленским — я в этом глубоко сомневаюсь», — поделился мнением эксперт.

По словам политолога, подписание соглашения о редкоземельных металлах между США и Украиной позволило бы главе киевского режима сохранить себе жизнь и какое-либо подобие легитимности. Однако это точно не прибавило бы любви во взаимоотношениях Зеленского и Трампа, уточнил Михайлов.

«Сейчас мы видим, что Трамп продолжает его статически унижать. И обещает отключить Starlink. Но посмотрим, поддастся ли Зеленский на подобное давление. Потому что есть информация, что он ранее пообещал кое-что в договоре о стратегическом партнерстве Украины с Великобританией. Месяца два назад он его подписал. Никому еще неизвестно истинное содержание документов в этом соглашении. Вполне возможно, Зеленский уже британцам обещал эти металлы», — рассказал специалист.

Михайлов считает, что некое соглашение о редкоземельных металлах между Киевом и Вашингтоном в итоге может быть подписано, но носить оно будет при этом некий промежуточный характер. Говорить о каком-то конкретном договоре, или что-то прогнозировать сейчас сложно, потому что Зеленский находится в агонизирующем состоянии, заявил политолог.

«По большому счёту, нам всё равно, будет ли это соглашение или не будет. Нам надо выполнять задачи, поставленные президентом с самого начала специальной военной операции. Ждать у моря погоды, подпишут, не подпишут, улыбнётся Трамп нам или Зеленскому — бессмысленно. У нас есть собственные национальные интересы, которых мы должны достигать. Потому что даже если будут подписаны соглашения между Украиной и Штатами — Трамп будет настаивать на переговорах, боевые действия никто не будет просто так останавливать», — объяснил собеседник агентства.

Эксперт напомнил, что в России считают недопустимой остановку боевых действий по линии разграничения. Такой исход лишь позволит противнику перегруппироваться, подготовить силы для новых атак, сообщил политолог. Он добавил, что переговоры могут идти параллельно боевым действиям, а если интересы России не будут учтены, то это будут бессмысленные переговоры, даже с Соединёнными Штатами.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Зеленский заявил, что проект соглашения по украинским ресурсам предусматривает требование Вашингтона к Киеву вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых. Он отметил, что украинская сторона настаивает на гарантиях безопасности, однако о них в договоре не упоминается и потому это «несерьезно».

Позднее в этот же день глава Белого дома обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам. Он предупредил, что Вашингтон будет добиваться компенсации оказанной Киеву помощи.

Трамп также 18 февраля выступил за проведение президентских выборов на Украине из-за низкого рейтинга Зеленского. Президент США уточнил, что на данный момент поддержка главы киевского режима среди украинцев составляет около 4%.

Зеленский на это ответил, что Трамп стал жертвой дезинформации. По утверждению главы киевского режима, сейчас его поменять не получится, а его реальный уровень поддержки якобы составляет 57%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 февраля отметил, что между Украиной и США сложились отношения слуги и хозяина. Представитель Кремля добавил, что при этом Киев является плохим слугой.