Москва, 22 февраля, 2025, 19:58 — ИА Регнум. Девушка на Audi сбила 12-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Новой Москве, сейчас ребенок в реанимации. Об этом 22 февраля сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

кадр из видео

Уточняется, что за рулем иномарки была 26-летняя девушка, она не успела затормозить перед переходом. От удара пострадавшую отбросило на другое авто, двигавшееся по встречной полосе.

«Привлечение водителя к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) на контроле в прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов», — добавляется в релизе.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля водитель «Лады Приоры» сбил двух школьниц на пешеходном переходе в Казани. Уточняется, что одной из пострадавших 15 лет, а другой — 8.