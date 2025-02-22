Тверь, 22 февраля, 2025, 19:49 — ИА Регнум. На трассе М-11 под Тверью водитель BMW на большой скорости врезался в ограждение, от чего машину разорвало на части, в результате погибли два человека. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тверской области.

кадр из видео

При ударе металл и обломки автомобиля разлетелись по трассе.

«В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля BMW, пассажир автомобиля BMW с тяжелыми травмами доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС России по Тверской области. Устанавливаются все детали произошедшего.

В Истре Московской области 23 января двое молодых людей, в том числе несовершеннолетний, сгорели в автомобиле Lada после серьезного ДТП. В ведомстве уточнили, что Lada столкнулась с отбойником и автомобилем Opel на 40-м км трассы М-9 «Балтия».

В ноябре 2023 года в Тверской области в результате ДТП загорелся легковой автомобиль. В аварии погибли пять человек, двое из них — дети. По данным УМВД по Тверской области, ДТП случилось в 17:10 на 328-м километре трассы М-9.