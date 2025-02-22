Вашингтон, 22 февраля, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Украинская сторона направила США предложение с изменениями для текста сделки по полезным ископаемым. Об этом 22 февраля сообщила журналистка Fox News Нана Саджайа.

Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa

«Источник, участвующий в переговорах по сделке по минералам, сообщил мне, что украинская сторона внесла предложения по тексту соглашения и отправила его американской стороне», — написала она в соцсети X (бывший Twitter).

Отмечается, что конкретные сроки подписания не определены. Однако если стороны достигнут согласия, документ подпишут госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах на Украине. Он также предложил предоставить Киеву финансовую помощь в обмен на добычу этих природных ресурсов. Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что проект соглашения предусматривает требование США к Украине вернуть 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых. Киев настаивает на гарантиях безопасности, но о них в договоре не упоминается, а потому это «несерьёзно», подчеркнул он.

22 февраля украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в офисе Зеленского утверждал, что Украина не готова подписать сделку о редкоземельных металлах. В тот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина хочет указать в финальной версии документа либо сумму выплаты Вашингтону в размере 500 млрд долларов, либо закрепить только механизм обмена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что между Украиной и США сложились отношения слуги и хозяина. Представитель Кремля добавил, что Киев в этом случае является плохим слугой.