Военные и волонтеры развернули флаг армии России у монумента «Комбат» в ЛНР
Луганск, 22 февраля, 2025, 20:01 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) в преддверии Дня защитника Отечества развернули 50-метровый флаг армии России у монумента «Комбат». Об этом 22 февраля сообщил ТАСС.
«Очень рады, что на наших исторических территориях удалось провести данную акцию. Радостно видеть много молодежи сегодня, ведь будущее народа формирует в том числе и молодое поколение. От того, насколько уважительно они относятся к традициям, обычаям, зависит будущее и нашей страны, и нашего многонационального народа», — подчеркнул координатор проекта «Мы едины» по Донбассу и Новороссии.
Он уточнил, что этот флаг неоднократно разворачивали на территории российских военных баз за пределами страны. Его передали в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.
В патриотической акции приняли участие военнослужащие 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск, волонтеры и юнармейцы.
21 февраля в исторических регионах России провели памятные акции и торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества. В Запорожской области участники молодежного движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» провели акцию «Свеча Памяти». Более 20 активистов движения «Юг Молодой» Мелитопольского молодежного центра организовали мастер-класс, на котором изготовили более пятидесяти открыток с поздравлениями ко Дню защитника Отечества. В Донецком республиканском краеведческом музее торжественно открылась выставка «Сила земли русской», которая познакомит жителей и гостей Донецкой Народной Республики (ДНР) с армейскими подразделениями и добровольческими батальонами, которые принимают участие в СВО.
16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.
19 февраля в нескольких городах России почтили память советского полководца времен Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза генерала армии Ивана Черняховского. Он погиб в 1945 году в возрасте 37 лет. Генерал получил смертельное ранение при попадании шального снаряда в его автомобиль. Это произошло на окраине города Мельзак, который теперь находится на территории Польши.
Черняховский участвовал в битве на Курской дуге, в освобождении Воронежа, в наступлениях в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, неоднократно бывал на передовой, рискуя жизнью.
Герои наших дней рискуют жизнями в зоне спецоперации. Уроженец Казани Кирилл Моисеенко пошел на СВО добровольцем. За его плечами бои под Клещеевкой и Андреевкой, работа фельдшером штурмовой бригады под шквальным огнем. Парень эвакуировал раненых с первой линии, спас 73 человека. Награжден медалью «За отвагу». В очередном бою Кирилл получил тяжелое ранение — в него попал осколок танкового снаряда. Восстановление заняло год, но все равно его признали негодным к продолжению военной службы. Мужчина не сдался и отправился в Чечню, чтобы вступить в батальон «Ахмат».