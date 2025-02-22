Вашингтон, 22 февраля, 2025, 19:27 — ИА Регнум. Сделка о совместной добыче полезных ископаемых на Украине, которую предлагают США, даст американской стороне гораздо больше, чем она потратила на военную помощь киевскому режиму. Об этом 22 февраля заявил телеканал CNN, ссылаясь на источник.

Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa

«Это странное предложение — пытаться взять у страны <…> больше, чем стоит заплатить за ее оборону», — отметил собеседник телеканала.

Он также рассказал, что Киев намерен договориться о внесении поправок в соглашение. Украинская сторона утверждает, что в действующей редакции документа от нее требуют предоставить всё, а у США нет никаких обязательств.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в предложении главы киевского режима Владимира Зеленского о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине в качестве компенсации за помощь Киеву. Зеленскому передали соответствующее соглашение, но он отказался его подписывать. Украинский политик объяснил это отсутствием гарантий безопасности в документе.

Трамп 22 февраля пригрозил Украине проблемами в случае отказа подписать соглашение о доступе к полезным ископаемым в качестве компенсации за американскую помощь. Он пообещал предоставить гарантии безопасности и заявил, что подписание соглашения состоится в скором времени.

Газета Telegraph, ознакомившись с текстом соглашения, заявила, что его условия хуже, чем были репарации, наложенные на Германию по итогам Первой мировой войны. По информации издания The Wall Street Journal, этот документ, скорее всего, подпишут в течение 22 февраля.