Киев, 22 февраля, 2025, 19:35 — ИА Регнум. Сотрудница украинского банка отказалась обслуживать клиента, говорящего на русском языке, на фоне этого в отделении завязалась словесная перепалка. Видео произошедшего 22 февраля появилось в каналах украинского сегмента Telegram.

TASS/Zuma

Сотрудница утверждает, будто не понимает русский язык, и настойчиво просит клиента начать общаться на украинском. В ответ молодой человек упрекает женщину в несоблюдении законов страны и напоминает, что банки обязаны обслуживать клиентов и на русском, и на украинском языках.

«Не качайте тут свои права», — отвечает сотрудница банка.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября прошлого года на Украине рассматривали вопрос о лишении лицензии шестилетней гимнастки Анастасии Опри за страницу в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), которую вели на русском языке.

Мать юной спортсменки сообщила, что из-за жалобы на девочку рассматривается вопрос о её отчислении из спортивной школы и недопуске до соревнований в стране. Кроме того, юная спортсменка также подвергается травле.

Власти Украины не первый год ведут борьбу с русской культурой в стране. Глава киевского режима Владимир Зеленский еще в августе 2021 года рекомендовал жителям Донбасса, которые считают себя русскими, уезжать в Россию «ради своих детей и внуков».

В июле 2023 года, киевский городской совет запретил в столице публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке. Также он запретил освещать и демонстрировать русскоязычные товары и услуги. Это коснулось объектов материальной и духовной культуры.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 февраля 2025 года сообщил, что российская делегация в ходе переговоров с представителями США в Эр-Рияде разъяснила позицию Москвы о необходимости остановить попытки киевского режима истребить все русское. Было указано, что такую политику нужно пресекать самым жестким образом.