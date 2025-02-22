Славянск, ДНР, 22 февраля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. В подконтрольном украинской армии Славянске Донецкой Народной Республики прозвучал взрыв. Об этом 22 февраля сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«О взрыве в Славянске сообщают местные паблики», — указано в материале.

Иные подробности не приводятся. На фотографии, представленной изданием, вдалеке за ветками деревьев можно разглядеть столб черно-серого дыма, уходящий высоко в небо.

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действовала в Сумской, Харьковской областях, а также на подконтрольных украинским войскам территориях Донбасса и Запорожской области.

Ранее, в ночь на 22 февраля, на Украине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киевской области. Отмечалось, что пострадали некие складские помещения.

20 февраля серия взрывов прогремела в Киеве на фоне режима воздушной тревоги. Жителям рекомендовали находиться в укрытиях.