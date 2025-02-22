Москва, 22 февраля, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спела народную итальянскую песню Bella ciao после того, как ей вручили петицию с извинениями от народа Италии за высказывания президента страны Серджо Маттареллы, сравнившего Россию с нацистской Германией.

Александр Щербак/ТАСС

Захарова исполнила песню вместе с итальянским журналистом Винченцо Лоруссо, вручившим ей петицию в здании российского МИД.

«Эту песню у нас все знают и поют на русском, а припев — на итальянском. Это песня итальянских партизан», — отметила дипломат.

Она выразила желание, чтобы итальянцы понимали, что в России знают истинную историю Италии с её взлетами и падениями, а также с тем, что антифашистское движение там было очень сильным.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3949287" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мария Захарова спела народную итальянскую песню Bella ciao после вручения ей петиции с извинениями народа Италии

Как ранее передавало ИА Регнум, Лоруссо вручил Захаровой петицию с извинениями от народа Италии за высказывания Маттареллы. Дипломат заявила, что МИД расскажет об этом всем российским гражданам и передаст копии документа музеям истории Великой Отечественной войны.

В онлайн-петиции, которая набрала уже около 25 тыс. голосов, говорится, что итальянский народ не разделяет заявление Маттареллы и желает принести извинения Российской Федерации и всему российскому народу.

16 февраля Захарова осудила высказывание Маттареллы и заверила, что такие слова не будут оставлены без последствий. Она напомнила о том, что именно в Италии зародился фашизм, и о том, что Маттарелла не мог не знать, что итальянские солдаты в годы Второй мировой войны под нацистскими знамёнами и лозунгами «убивали в России наших дедов и прадедов».