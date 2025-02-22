Киев, 22 февраля, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Руководство киевского режима кричит от страха после обвинений в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры, высказанных главой департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илоном Маском. Об этом 22 февраля заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Diego Allende

Ранее Маск заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не стоило убивать Лиру.

«Третий день со стороны США следуют прямые обвинения в адрес Зеленского в убийстве американского журналиста. Когда в такой ситуации власть молчит — это крик. Крик страха или признание вины?» — написал Дубинский в Telegram-канале.

По словам депутата, если киевский режим не даст ответ, расплачиваться придётся всей Украине.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля Маск заявил, что Зеленский виновен в убийстве Лиры. Он согласился с мнением пользователя соцсети X, который в своём посте указал на критическое отношение журналиста к главе киевского режима.

Лира был гражданином США и Чили. В мае 2023 года его арестовали в Харьковской области «за одобрение» действий российских военных на Украине.

В декабре 2023 года американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что с июля Лиру пытали в украинской тюрьме с одобрения американских властей. После этого Маск обратился к Зеленскому с требованием объяснить арест и содержание журналиста под стражей.

12 января 2024 года Карлсон сообщил, что Лира погиб в украинской тюрьме.