Будапешт, 22 февраля, 2025, 19:05 — ИА Регнум. То, что останется от Украины после урегулирования конфликта, станет буферной зоной между Россией и НАТО. Об этом 22 февраля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Omar Havana/AP/TASS

«Ясно, что эксперимент провалился, что Украина, точнее, то, что от нее останется, снова будет зоной между РФ и НАТО. Она не будет членом НАТО», — подчеркнул политик, выступая с речью о планах на год.

Отмечается, что именно венгры будут влиять на решение о том, войдет ли Украина в Евросоюз или нет.

«Вступление Украины уничтожило бы венгерских аграриев, и не только их, но и всю венгерскую национальную экономику», — пояснил Орбан.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля он заявлял, что после урегулирования конфликта на Украине цены на энергоносители останутся высокими, а экономику Европы будет ждать крах из-за неэффективной политики европейских лидеров. Отмечалось также, что Венгрия из-за антироссийских санкций потеряла в течение трёх лет примерно €19 млрд.

15 февраля Венгрия заблокировала начало переговорного процесса о вступлении Украины. Причиной вето стало требование Будапешта от киевского режима представить план по защите венгерского меньшинства в Закарпатье.

В июле глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинский народ будет решать вопрос о вступлении Украины в НАТО по «немецкому» или «корейскому» сценарию. По «немецкому сценарию» страна намерена вступить в альянс без части территорий, как это было с Германией в период после Великой Отечественной войны.

В декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что Украину ждет судьба Чехословакии, разделенной в 1938 году. Он добавил, что конфликт является авантюрой Запада, которая плохо кончится для Украины — страна и потеряет территорию, и не вступит в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что одними из условий для переговоров с Украиной будут отказ киевского режима от вступления в НАТО, признание территориальных реалий и вывод военных Вооруженных сил Украины с территории регионов, вернувшихся в состав РФ в 2022 году. Кроме того, перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира, уточнял он.