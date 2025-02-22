Париж, 22 февраля, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет объединить вокруг себя страны Евросоюза в поддержку конфликта на Украине. Такое мнение 22 февраля на полях манифестации за выход Франции из ЕС и НАТО в Париже высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Global Look Press/Gao Jing/XinHua

«Франция сейчас более не Франция, это марионетка тех, кто действует против наших интересов, и поэтому я думаю, что Макрону не удастся объединить вокруг себя людей в поддержку <конфликта>. Я не думаю, что он сможет объединить вокруг себя страны ради <конфликта> — может быть, лишь некоторые — наиболее истеричные прибалтийские страны, но это не будет иметь большого веса, потому что ведущие страны будут отсутствовать», — сказал Филиппо во время беседы с журналистами.

Он подчеркнул, что чем сильнее президент США Дональд Трамп и страны БРИКС стараются достичь мира, тем сильнее «кучка сумасшедших в Евросоюзе» будет пытаться им противостоять.

По мнению французского политика, Макрон пытается подготовить общественное мнение населения страны к войне. Он назвал французского лидера идеологом евроглобалистов.

«Но, слава богу, у нас на это нет средств, а европейские страны разделены. Макрон готов идти до конца, именно поэтому нам нужно противиться этому, выступать за мир, именно поэтому мы проводим эту манифестацию, так как сегодня мир и выход из ЕС непосредственно связаны», — заключил Филиппо.

Манифестация началась 22 февраля в 14:00 (16:00 МСК) на площади Пале-Рояль в Париже. Филиппо, анонсируя акцию, заявил, что выход из Евросоюза позволит восстановить суверенитет Франции — аналогично тому, как это делает Трамп, продвигая принцип «Америка прежде всего». Филиппо назвал Frexit «моментом истины», подчеркнув, что Франция должна вернуть контроль над своими границами, законами и экономикой.

Ранее, 29 декабря, он также призывал Макрона выйти из ЕС после постановления суда Евросоюза, согласно которому страна обязана платить семейные пособия семьям нелегальных иммигрантов. Он отметил, что единственным способом сохранить контроль над ситуацией является Frexit.

В январе 2024 года он тоже говорил о необходимости выхода из ЕС, чтобы спасти сельское хозяйство государства. Он подчеркивал, что такой шаг необходим из-за планов Еврокомиссии ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР (экономическое объединение ряда стран Южной Америки). Филиппо напомнил, что об этом решении в Брюсселе объявили в разгар протестов фермеров в Европе. Он призвал ликвидировать ЕС прежде, чем тот разрушит французскую экономику.

Евросоюз и МЕРКОСУР 6 декабря заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Макрон выразил несогласие с таким шагом. По мнению журналистов британского издания Daily Express, заключенное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен новое торговое соглашение с Южной Америкой может привести к расколу Евросоюза.