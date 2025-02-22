Будапешт, 22 февраля, 2025, 19:20 — ИА Регнум. Россия никогда не допустит, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом 22 февраля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

ИА Регнум

Он отметил, что речь идет не о стране, а о территории, называемой «Украина», и конфликт там начался из-за того, что Североатлантический альянс решил взять её под контроль. Орбан назвал загадкой, почему европейские и американские сторонники либеральных взглядов думали, что Россия не будет на это реагировать.

«Украина и то, что от неё останется, снова станут буферной зоной. Украина не будет членом НАТО», — подчеркнул премьер в программной речи по поводу работы правительства.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров 18 февраля заявил, что делегации России и США в ходе переговоров в Эр-Рияде согласились, что попытка втянуть Украину в НАТО была крупнейшей ошибкой предыдущей американской администрации. Представителям Вашингтона также доступно объяснили, что появление на Украине миротворцев из стран альянса неприемлемо.

Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно требовал принять Украину в НАТО. При этом он признал, что понимает нереалистичность таких планов, пока на территории страны продолжаются боевые действия.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что одним из условий для переговоров с киевским режимом является официальный отказ Украины от планов вступить в НАТО. Россия после этого и вывода украинских войск с российской территории обязуется сразу прекратить огонь, отметил он.