Вашингтон, 22 февраля, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп похвалил руководителя департамента государственной эффективности (DOGE) миллиардера Илона Маска за проделанную в должности работу и призвал действовать «еще агрессивнее».

Global Look Press/CNP/AdMedia

«Илон проделывает отличную работу, но я бы хотел, чтобы он стал более агрессивным», — написал 22 февраля Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер напомнил о необходимости «спасти страну» и сделать её величественнее, чем когда либо.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 9 февраля объявил, что даст поручение Маску провести проверку министерства образования страны и Пентагона для выявления в них масштабных случаев мошенничества и злоупотреблений.

До этого глава Белого дома отмечал, что предприниматель проверит на коррупцию различные ведомства федерального правительства точно так же, как это происходит уже в отношении Агентства по международному развитию (USAID).

Министр обороны США Пит Хегсет позднее сообщил, что Пентагон предоставит особый доступ DOGE для возможности выявления случаев нецелевого расходования средств и борьбы со злоупотреблениями в ведомстве. Вначале будет проведен анализ структуры расходов штаб-квартиры возглавляемого им ведомства и крупных программ стратегического характера, добавил он.