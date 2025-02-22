Москва, 22 февраля, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в кафе с мини-пигами на проспекте Мира в Москве. Об этом 22 февраля сообщается в Telegram-канале ведомства.

Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Отмечается, что деятельность кафе осуществляется в небольшом подвальном помещении, где посетители могут вступить в контакт с маленькими свинками. На момент визита прокуратуры в здании находилось восемь мини-пигов.

Добавляется, что нарушения также обнаружены в соблюдении прав потребителей и требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях.

«По результатам проверки приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений законодательства», — заключило ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля Бутырский районный суд Москвы признал управляющее магазином «Светофор» на Юрловском проезде ООО «ТОРГСЕРВИС 150» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Позднее, 20 февраля, судебные приставы приостановили работу двух продуктовых магазинов торговой сети «Светофор» на западе Москвы. Также в феврале несколько магазинов сети были закрыты в разных регионах. Причиной стало множество выявленных нарушений, в том числе продажа просроченного мяса.

Ранее, в декабре 2024 года, депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил правительство России проверить магазины сети «Светофор» из-за выявленных в них многочисленных нарушений. После этого Роспотребнадзор запланировал проверки магазинов сети, которые начались в январе.