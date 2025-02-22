Москва, 22 февраля, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности развитие отношений с государствами постсоветского пространства. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

Администрация Президента России

«У нас сегодня вопрос, связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнёрами, коллегами, соседями на постсоветском пространстве», — отметил глава государства в начале заседания, которое прошло по видеосвязи.

Президент отметил, что в качестве докладчиков выступят министр иностранных дел Сергей Лавров и директор ФСБ Александр Бортников.

Путин также попросил Лаврова после доклада рассказать о своих поездках и контактах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3949277" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности развитие отношений с государствами постсоветского пространства

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля Лавров заявил, что России не следует вводить визовый режим для приезжающих на работу иностранцев из стран постсоветского пространства, но при этом есть необходимость ужесточить контроль за их поведением. Он добавил, что любое ужесточение подходов к приезжим из стран Центральной Азии, Закавказья и других бывших советских республик противоречит долгосрочным интересам России, но при этом всё равно нужно жёстко следить за порядком в стране.

Лавров отметил, что МИД регулярно ведёт работу с дипломатами стран — членов Евразийского экономического сообщества. Министр подчеркнул, что для всех приезжих действуют одни правила, которые, вероятно, нуждаются в доработке.