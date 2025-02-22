Москва, 22 февраля, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Итальянский журналист Винченцо Лоруссо вручил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой петицию с извинениями от народа Италии за высказывания президента Серджо Маттареллы, сравнившего Россию с нацистской Германией.

Александр Щербак/ТАСС

Передача состоялась в здании Министерства иностранных дел России. Захарова заявила, что МИД расскажет об этой петиции всем российским гражданам и передаст её копии музеям истории Великой Отечественной войны.

В онлайн-петиции, которая набрала уже около 25 тыс. голосов, говорится, что итальянский народ не разделяет заявление Маттареллы и желает принести извинения Российской Федерации и всему российскому народу.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля Захарова осудила высказывание Маттареллы и заверила, что такие слова не будут оставлены без последствий. Она напомнила о том, что именно в Италии зародился фашизм, и о том, что Маттарелла не мог не знать, что итальянские солдаты в годы Второй мировой войны под нацистскими знамёнами и лозунгами «убивали в России наших дедов и прадедов».

При этом в январе 2024 года Верховный кассационный суд Италии вынес решение о том, что приветствие с поднятой вверх рукой не является преступлением, если оно не «несёт опасности возродить фашистскую партию». В суде повторно рассматривалось дело 2016 года, когда восемь ультраправых активистов использовали фашистское приветствие на демонстрации. Их осудили, но они подали апелляцию. Суд постановил, что использование приветствия в частном порядке или на памятных мероприятиях не является угрозой и не влечёт наказания.